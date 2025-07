Come certe tifose nei cruciverba: la soluzione è Sfegatate

SFEGATATE

Curiosità e Significato di Sfegatate

Perché la soluzione è Sfegatate? Sfegatate è un termine informale che indica donne appassionate e molto determinate, spesso con un temperamento vivace. Deriva dal verbo sfegare, ovvero sfogare o liberare emozioni e energie, ed è usato in modo giocoso per descrivere tifose energiche e coinvolgenti. Insomma, sono quelle tifose che non si trattengono e danno tutto durante le partite.

Come si scrive la soluzione Sfegatate

S Savona

F Firenze

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

