Chi non beve una goccia d alcool nei cruciverba: la soluzione è Astemio

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi non beve una goccia d alcool

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi non beve una goccia d alcool' è 'Astemio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTEMIO

Curiosità e Significato di Astemio

La soluzione Astemio di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Astemio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Astemio? L'astemio è chi sceglie di non bere alcool, mantenendo uno stile di vita sobrio e salutare. Questa parola deriva dal latino abstemius e indica una persona che evita completamente le bevande alcoliche. Essere astemio può derivare da convinzioni personali, religiose o semplicemente da scelta di benessere. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio diverse abitudini sociali e culturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un goccetto che si bevePer lei Nemorino beve l elisir d amoreLo beve NemorinoSi beve in boccaliLo si beve anche verde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astemio

Hai trovato la definizione "Chi non beve una goccia d alcool" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N S O A P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARNASO" PARNASO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.