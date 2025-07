Centro industriale del Pas-de-Calais nei cruciverba: la soluzione è Lens

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Centro industriale del Pas-de-Calais' è 'Lens'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENS

Curiosità e Significato di Lens

La parola Lens è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lens.

Perché la soluzione è Lens? L'industria di Lens, nel Pas-de-Calais, è conosciuta come un importante centro industriale nel nord della Francia. Questa città ha una lunga tradizione di produzione mineraria e siderurgica, che ha contribuito allo sviluppo economico della regione. Oggi, Lens è anche famosa per il suo patrimonio culturale e per essere sede di importanti eventi sportivi. Un vero polo di attività e innovazione, simbolo di crescita e trasformazione.

Come si scrive la soluzione Lens

Se "Centro industriale del Pas-de-Calais" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

S Savona

