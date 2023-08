Noto ex centro industriale USA sul lago Erie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto ex centro industriale USA sul lago Erie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLEVELAND

Significato/Curiosita : Noto ex centro industriale usa sul lago erie

Negli anni quaranta era in funzione anche una ferrovia a trazione ippica, la erie & ontario, nei pressi delle cascate del niagara. nasceva intanto l'esigenza... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cleveland (disambigua). cleveland è una città degli stati uniti d'america, capoluogo amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

