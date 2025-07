Carichi di doveri o di debiti nei cruciverba: la soluzione è Oberati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carichi di doveri o di debiti' è 'Oberati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBERATI

Curiosità e Significato di Oberati

La parola Oberati è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oberati.

Perché la soluzione è Oberati? Oberati significa essere sopraffatti da doveri o debiti, sentendosi caricati di responsabilità eccessive. È uno stato di sovraccarico che rende difficile gestire tutto con serenità. Quando ci si sente oberati, si vive una condizione di stress e fatica, come se il peso delle incombenze fosse troppo grande da sopportare. Riconoscere questo stato aiuta a trovare soluzioni e alleggerire il carico.

Come si scrive la soluzione Oberati

Se "Carichi di doveri o di debiti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

B Bologna

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B G O I A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BAGGIO" BAGGIO

