La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Brett che ha diretto Hercules: il guerriero' è 'Ratner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATNER

Curiosità e Significato di Ratner

Approfondisci la parola di 6 lettere Ratner: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ratner? Ratner è il cognome di Brett Ratner, regista noto per film come Hercules: il guerriero. La sua firma si associa a produzioni action e blockbuster hollywoodiani, distinguendosi per uno stile dinamico e coinvolgente. Conosciuto anche per aver diretto film di successo, Ratner rappresenta un esempio di talento nel settore cinematografico statunitense.

Come si scrive la soluzione Ratner

La definizione "Brett che ha diretto Hercules: il guerriero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

T Torino

N Napoli

E Empoli

R Roma

