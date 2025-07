Banca dati, schedario nei cruciverba: la soluzione è Archivio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Banca dati, schedario' è 'Archivio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCHIVIO

Curiosità e Significato di Archivio

La soluzione Archivio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Archivio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Archivio? Un archivio è un luogo o un sistema in cui vengono conservati e organizzati documenti, dati o informazioni importanti, spesso in modo strutturato e facilmente accessibile. Può essere fisico, come una libreria di file, o digitale, come un database online. Serve a mantenere tutto ordinato e disponibile quando serve, rendendo più semplice trovare ciò che si cerca in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Archivio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Banca dati, schedario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

V Venezia

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T S L A R I I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRISTALLI" CRISTALLI

