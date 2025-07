Atto che legalizza un edificio abusivo nei cruciverba: la soluzione è Sanatoria

Home / Soluzioni Cruciverba / Atto che legalizza un edificio abusivo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Atto che legalizza un edificio abusivo' è 'Sanatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANATORIA

Curiosità e Significato di Sanatoria

Approfondisci la parola di 9 lettere Sanatoria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sanatoria? La sanatoria è un provvedimento che permette di regolarizzare un edificio costruito senza permesso o in modo non conforme alle norme. Attraverso questa procedura, si ottiene una sorta di autorizzazione retroattiva, rendendo legale la struttura. È uno strumento spesso usato per risolvere situazioni di abusivismo edilizio, offrendo una via legale per sanare le irregolarità e continuare a utilizzare l'immobile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un imponente edificio dorico di PaestumL atto dell investituraUn edificio con otto colonne sulla facciataAtto contro la leggeIl portico interno d un edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sanatoria

Hai davanti la definizione "Atto che legalizza un edificio abusivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NADIR" NADIR

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.