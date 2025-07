Aspirano all università nei cruciverba: la soluzione è Liceali

Home / Soluzioni Cruciverba / Aspirano all università

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aspirano all università' è 'Liceali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICEALI

Curiosità e Significato di Liceali

Non fermarti alla soluzione! Conosci Liceali più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Liceali.

Perché la soluzione è Liceali? Liceali indica gli studenti che frequentano le scuole superiori di tipo liceo, un percorso formativo che prepara alle università e a diverse carriere. Sono giovani pronti ad affrontare studi approfonditi in discipline umanistiche, scientifiche o artistiche, con l'obiettivo di acquisire conoscenze fondamentali per il loro futuro. È un termine che rappresenta la fase di preparazione e crescita verso l'istruzione universitaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Con la lode è il voto più alto all universitàLa Ca di un università di VeneziaLa Vergata di un università di RomaIn ogni università c è quella magnaPalazzo sede dell Università di Venezia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Liceali

Hai trovato la definizione "Aspirano all università" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R B I T P I C A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRATICABILI" PRATICABILI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.