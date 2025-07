Un arbusto decorativo dai fiori rosa e bianchi nei cruciverba: la soluzione è Oleandro

OLEANDRO

Curiosità e Significato di Oleandro

Perché la soluzione è Oleandro? L'oleandro è un arbusto ornamentale molto apprezzato per i suoi fiori rosa e bianchi che sbocciano durante la bella stagione. Originario del Mediterraneo, è noto anche per le sue foglie lucide e il suo profumo delicato. Spesso utilizzato in giardini e terrazzi, l'oleandro dona colore e eleganza agli ambienti esterni, rappresentando un simbolo di bellezza e raffinatezza nel mondo delle piante decorativi.

Come si scrive la soluzione Oleandro

O Otranto

L Livorno

E Empoli

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N P A S T N A O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANTANOSI" PANTANOSI

