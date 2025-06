Arbusto sempreverde con fiori rosa e bianchi nei cruciverba: la soluzione è Oleandro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arbusto sempreverde con fiori rosa e bianchi' è 'Oleandro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLEANDRO

Curiosità e Significato... La parola Oleandro è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oleandro.

Perché la soluzione è Oleandro? L'oleandro è un arbusto sempreverde molto apprezzato per i suoi fiori rosa e bianchi che sbocciano in estate. Originario del Mediterraneo, resiste bene al caldo e alla siccità, diventando una pianta ornamentale ideale per giardini e terrazzi. Il suo aspetto elegante e i colori vivaci lo rendono simbolo di bellezza e resilienza, perfetto per aggiungere un tocco di colore e vitalità agli spazi esterni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Arbusto sempreverde con fiori rosa e bianchi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

