Appesantiva il guerriero nei cruciverba: la soluzione è Corazza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appesantiva il guerriero' è 'Corazza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORAZZA

Curiosità e Significato di Corazza

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corazza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corazza.

Perché la soluzione è Corazza? Corazza indica l’armatura che protegge il corpo di un guerriero, simbolo di difesa e forza. È anche usata in senso figurato per descrivere una barriera emotiva o una corazza psicologica, che ci protegge dalle ferite del mondo. In sostanza, rappresenta la forza interiore necessaria a affrontare le sfide quotidiane, rendendola un’immagine potente di resistenza e determinazione.

Come si scrive la soluzione Corazza

Hai davanti la definizione "Appesantiva il guerriero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

