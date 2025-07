Vetro posteriore di un auto nei cruciverba: la soluzione è Lunotto

LUNOTTO

Curiosità e Significato di Lunotto

Perché la soluzione è Lunotto? Lunotto indica il vetro posteriore di un'auto, essenziale per la visibilità del conducente e per proteggere l'interno dal vento e dagli agenti atmosferici. Di forma generalmente rettangolare o curva, è spesso dotato di riscaldamento e tergicristalli. Un elemento fondamentale per la sicurezza e il comfort alla guida, il lunotto rappresenta la parte finale della carrozzeria che chiude la cabina.

Come si scrive la soluzione Lunotto

L Livorno

U Udine

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A C S C O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCOSTO" ACCOSTO

