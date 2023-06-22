Il finestrino posteriore dell auto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il finestrino posteriore dell auto' è 'Lunotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUNOTTO

Perché la soluzione è Lunotto? Il lunotto è quella parte di vetro che copre la parte posteriore di un veicolo, permettendo di vedere dietro e proteggendo dagli agenti atmosferici. È fondamentale per la sicurezza e la visibilità del conducente, contribuendo anche all'estetica dell'auto. Contribuisce a mantenere l'integrità strutturale del veicolo e a ridurre il rumore proveniente dall'esterno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il finestrino posteriore dell auto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il finestrino posteriore dell auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il finestrino posteriore dell auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il finestrino posteriore dell auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lunotto:

L Livorno U Udine N Napoli O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il finestrino posteriore dell auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

