La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno spazio per auto' è 'Posteggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSTEGGIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Posteggio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Posteggio.

Perché la soluzione è Posteggio? Posteggio indica un'area destinata a parcheggiare le auto, come un cortile o un parcheggio appositamente dedicato. È il luogo dove lasci l'auto in modo sicuro e organizzato, spesso situato in centri urbani, supermercati o stazioni. Un termine semplice che identifica uno spazio dedicato a chi cerca un posto per la propria vettura, rendendo più facile la vita di tutti i giorni.

Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagliUn controllo dell autoAuto giapponesiDeposito di autoLo offre chi è in auto

Se "Uno spazio per auto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

E P P A T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STEPPA" STEPPA

