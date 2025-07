Una zona ondulata nei cruciverba: la soluzione è Falsopiano

FALSOPIANO

Curiosità e Significato di Falsopiano

Approfondisci la parola di 10 lettere Falsopiano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Falsopiano? FALSOPIANO indica un'area caratterizzata da superfici ondulate o irregolari, come colline o terreni che sembrano piegarsi. È un termine spesso usato in geografia per descrivere zone con un profilo naturale non pianeggiante, ma che presenta variazioni di altezza. In breve, rappresenta un paesaggio con forme ondulate, lontano dalla monotonia di un piano perfetto.

Come si scrive la soluzione Falsopiano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una zona ondulata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I T A N A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRANITA" GRANITA

