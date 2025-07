Un tipo di corrente elettrica nei cruciverba: la soluzione è Monofase

MONOFASE

Curiosità e Significato di Monofase

Approfondisci la parola di 8 lettere Monofase: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Monofase? La corrente monofase è un tipo di alimentazione elettrica che utilizza un unico filo conduttore per trasmettere energia, tipica nelle abitazioni e piccoli impianti. È ideale per dispositivi a basso consumo e permette di alimentare luci, elettrodomestici e apparecchi quotidiani. Questa soluzione semplice ed efficiente rende possibile l’utilizzo di energia elettrica in modo pratico e sicuro.

Come si scrive la soluzione Monofase

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un tipo di corrente elettrica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

F Firenze

A Ancona

S Savona

E Empoli

