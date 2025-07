Un operaio in cantiere nei cruciverba: la soluzione è Posatore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un operaio in cantiere' è 'Posatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSATORE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Posatore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Posatore.

Perché la soluzione è Posatore? Posatore è chi si occupa di mettere in posa materiali come piastrelle, parquet o rivestimenti in un cantiere edile. È l’esperto che cura l’installazione, garantendo precisione e qualità. La sua abilità permette di trasformare un progetto in realtà, creando ambienti funzionali e belli da vedere. In breve, il posatore è il professionista che dà forma e finitura alle opere edilizie.

