Un insieme multicolore di pezzi di tessuto nei cruciverba: la soluzione è Patchwork

Home / Soluzioni Cruciverba / Un insieme multicolore di pezzi di tessuto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un insieme multicolore di pezzi di tessuto' è 'Patchwork'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATCHWORK

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Patchwork, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Patchwork? Il termine patchwork indica un lavoro composto da vari pezzi di tessuto colorati cuciti insieme, creando un motivo fantasioso e vivace. È spesso usato per descrivere trapunte, abiti o decorazioni artigianali che uniscono diverse stoffe in modo creativo. Questo stile rappresenta l’arte di combinare elementi diversi per ottenere un risultato unico e originale, simbolo di creatività e tradizione fatta a mano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gioco in cui devi incastrare pezzi separati insiemeUn insieme di pezzi rariUn insieme di pezzi da eseguireL insieme dei pezzi per fabbricarsi qualcosa da soliL insieme di persone che realizzano un film

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Un insieme multicolore di pezzi di tessuto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

T Torino

C Como

H Hotel

W Washington

O Otranto

R Roma

K Kappa

R F L I O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FLORIS" FLORIS

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.