La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tutt altro che sottintesa' è 'Esplicita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPLICITA

Curiosità e Significato... La parola Esplicita è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esplicita.

Perché la soluzione è Esplicita? Esplicita significa qualcosa chiaramente detto o espresso senza ambiguità, in modo diretto e comprensibile. Quando un messaggio è esplicito, non lascia spazio a dubbi o interpretazioni, perché presenta le informazioni in modo trasparente e dettagliato. È l'opposto di sottinteso, che richiede inferenze. Con questa parola si indica quindi una comunicazione aperta e senza ambiguità, fondamentale per evitare fraintendimenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che facetaTutt altro che frequenti

E Empoli

S Savona

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

N M O C E T T I A Mostra soluzione



