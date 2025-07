Trainano slitte nei cruciverba: la soluzione è Cani

Home / Soluzioni Cruciverba / Trainano slitte

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Trainano slitte' è 'Cani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANI

Curiosità e Significato... La parola Cani è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cani.

Perché la soluzione è Cani? Trainano slitte si riferisce ai cani, che tradizionalmente trainano slitte in ambienti gelidi come l’Artico. Sono animali forti e fedeli, usati da secoli per trasportare persone e merci nelle regioni più fredde del pianeta. La loro capacità di adattarsi a condizioni estreme li rende indispensabili in molte culture nordiche. Insomma, i cani sono veri e propri eroi a quattro zampe delle terre fredde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tirano le slitteVeicoli che si trainanoLi trainano le trattriciNon ne hanno le slitteDue slitte personali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Trainano slitte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

T S E I N E I T S E R E A R U O T T A C M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESECUTORI TESTAMENTARI" ESECUTORI TESTAMENTARI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.