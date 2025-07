Supporto per enciclopedie multimediali nei cruciverba: la soluzione è Cd Rom

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Supporto per enciclopedie multimediali' è 'Cd Rom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CD ROM

Curiosità e Significato... La soluzione Cd Rom di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cd Rom per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cd Rom? Il supporto per enciclopedie multimediali, come i CD ROM, è un mezzo di memorizzazione che consente di contenere grandi quantità di informazioni digitali, tra immagini, testi e suoni. Utilizzato soprattutto negli anni '90 e 2000, rende possibile l'accesso immediato a contenuti educativi e culturali in modo interattivo. È stato fondamentale nello sviluppo delle risorse multimediali e dell'apprendimento digitale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Erano usati per enciclopedie multimedialiSi usavano per enciclopedie multimedialiIl supporto della pallina da golfSupporto per antichi bracieriSupporto musicale tornato di moda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Supporto per enciclopedie multimediali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

D Domodossola

R Roma

O Otranto

M Milano

