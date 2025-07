Si sviluppa con la scienza nei cruciverba: la soluzione è Tecnologia

TECNOLOGIA

Curiosità e Significato di Tecnologia

Hai risolto il cruciverba con Tecnologia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Tecnologia.

Perché la soluzione è Tecnologia? La tecnologia rappresenta l’insieme di strumenti, metodi e innovazioni che nascono dal progresso scientifico per migliorare la vita quotidiana. È il risultato di applicazioni pratiche della scienza, capaci di trasformare il modo in cui comunichiamo, lavoriamo e viviamo, rendendo il mondo sempre più connesso e efficiente. In sostanza, è la forza che fa sviluppare e evolvere la società moderna.

Come si scrive la soluzione Tecnologia

Hai trovato la definizione "Si sviluppa con la scienza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I Z I A R L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARZILLI" ARZILLI

