Si infligge per punizione nei cruciverba: la soluzione è Castigo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si infligge per punizione' è 'Castigo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTIGO

Curiosità e Significato di Castigo

Approfondisci la parola di 7 lettere Castigo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Castigo? Castigo indica una punizione inflitta per sanzionare un comportamento sbagliato o scorretto. È un metodo usato spesso in ambito scolastico, familiare o legale per insegnare responsabilità e correggere azioni indesiderate. Attraverso il castigo, si cerca di dissuadere da comportamenti negativi e di promuovere il rispetto delle regole. È uno strumento che mira alla crescita e al miglioramento personale.

Come si scrive la soluzione Castigo

Non riesci a risolvere la definizione "Si infligge per punizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

O Otranto

