La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si applica caldo per l infiammazione' è 'Cataplasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATAPLASMA

Curiosità e Significato di Cataplasma

Approfondisci la parola di 10 lettere Cataplasma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cataplasma? Un cataplasma è un impacco caldo e morbido, preparato con ingredienti naturali come argilla, erbe o farine, applicato sulla pelle per alleviare infiammazioni, dolori o irritazioni. Agisce grazie al calore e alle proprietà benefiche degli ingredienti, favorendo il rilassamento e la guarigione dei tessuti. È una soluzione tradizionale molto utilizzata in ambito domestico e naturale per il benessere del corpo.

Come si scrive la soluzione Cataplasma

Se "Si applica caldo per l infiammazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

P Padova

L Livorno

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

