EVERGREEN

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Evergreen, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Evergreen? Evergreen indica qualcosa di sempre attuale, senza tempo, che non passa di moda. È usato per descrivere idee, stili o prodotti che mantengono il loro valore e fascino nel tempo, rimanendo sempre alla moda. Un modo semplice e efficace per dire che qualcosa è sempre alla moda, proprio come il termine inglese suggerisce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È sempre aggiornata in fatto di modaCosì dovrebbero sempre essere i prati all ingleseLa moda presente nei negozi a basso prezzo e con sempre nuove collezioniFor = per sempre in ingleseÈ sempre aggiornata sulla moda

Se "Sempre alla moda... in inglese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

