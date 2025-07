Scatenano le esplosioni nei cruciverba: la soluzione è Inneschi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scatenano le esplosioni' è 'Inneschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INNESCHI

Curiosità e Significato... La soluzione Inneschi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inneschi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inneschi? Inneschi indica quegli elementi o dispositivi che, una volta attivati, scatenano un'azione più grande, come un'esplosione o una reazione a catena. Sono fondamentali in vari contesti, dalla sicurezza alla scienza, perché permettono di avviare processi complessi con un semplice gesto. In breve, gli inneschi sono i punti di partenza di molte reazioni controllate o incontrollate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rumori di esplosioniSi scatenano furiose su chi le destaEsplosioni emotive sregolate sia di gioia che iraEsplosioni d iraSi scatenano infuriandosi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scatenano le esplosioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

E A D M N C I I Mostra soluzione



