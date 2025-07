Roccia di sabbia cementata nei cruciverba: la soluzione è Arenaria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Roccia di sabbia cementata' è 'Arenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARENARIA

Curiosità e Significato di Arenaria

Non fermarti alla soluzione! Conosci Arenaria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Arenaria.

Perché la soluzione è Arenaria? L'arenaria è una roccia sedimentaria composta da sabbia compatta, unita da minerali come il silicato di alluminio. Si forma in ambienti marini o fluviali e spesso presenta colori caldi come il giallo, il rosso o il marrone. Utilizzata fin dall'antichità in edilizia e scultura, l'arenaria è apprezzata per la sua durevolezza e bellezza naturale. È davvero una pietra che racconta storie di tempi passati.

Come si scrive la soluzione Arenaria

Hai davanti la definizione "Roccia di sabbia cementata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

