Ricorda la principessa di un operetta di Kálmán nei cruciverba: la soluzione è Czara

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricorda la principessa di un operetta di Kálmán

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ricorda la principessa di un operetta di Kálmán' è 'Czara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CZARA

Curiosità e Significato di Czara

Vuoi sapere di più su Czara? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Czara.

Perché la soluzione è Czara? Czara è un termine di origine ungherese che indica una principessa, spesso protagonista in opere teatrali e operette. Nella cultura popolare, rappresenta una figura nobile e affascinante, simbolo di regalità e grazia. Il suo utilizzo si trova anche in contesti storici e letterari, evocando immagini di eleganza e mistero. È un nome che racchiude fascino e regalità in poche lettere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una principessa di Guerre stellariComune del Vicentino che ricorda un formaggioIntreccio che ricorda una leggenda con ZeusLa via per questa città ricorda san PaoloCi ricorda un famosissimo balletto di Ciaikovskij

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Czara

Non riesci a risolvere la definizione "Ricorda la principessa di un operetta di Kálmán"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

Z Zara

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E E A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATENEO" ATENEO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.