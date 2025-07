Pungente come una rosa nei cruciverba: la soluzione è Spinosa

SPINOSA

Curiosità e Significato di Spinosa

La parola Spinosa è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spinosa.

Perché la soluzione è Spinosa? Spinosa indica una pianta con spine o aculei, come la rosa selvatica. È usata anche per descrivere qualcosa di pungente o irritante, come un carattere duro o una situazione difficile. La parola richiama l’immagine di un fiore bello e al tempo stesso armato di spine, simbolo di fascino e protezione. È un termine che unisce delicatezza e durezza in un solo concetto.

Come si scrive la soluzione Spinosa

Hai davanti la definizione "Pungente come una rosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

