La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Primate dal muso allungato' è 'Babbuino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BABBUINO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Babbuino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Babbuino? Il babbuino è un primate dall’aspetto riconoscibile, con un muso lungo e prominente, spesso associato a espressioni ironiche o curiose. Vivono in Africa e sono noti per il loro comportamento sociale complesso. Questi animali affascinano per la loro intelligenza e i loro tratti caratteristici, rendendoli tra i più interessanti nel regno animale. La loro presenza ci ricorda l’importanza di rispettare e proteggere la natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sorcide dal muso piuttosto allungato e appuntitoMammifero africano dei Tubulidentati con muso allungatoSqualo dal tipico musoAntico primateHanno 8 barbigli sul muso

Hai davanti la definizione "Primate dal muso allungato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

