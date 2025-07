Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allungato nei cruciverba: la soluzione è Oritteropo

Home / Soluzioni Cruciverba / Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allungato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allungato' è 'Oritteropo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORITTEROPO

Curiosità e Significato di Oritteropo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Oritteropo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Oritteropo.

Perché la soluzione è Oritteropo? L'Orriteropo è un mammifero africano appartenente ai Tubulidentati, caratterizzato da un muso allungato e sottile, simile a una lunga proboscide. Questo animale unico si nutre principalmente di termiti e formiche, utilizzando le sue zanne specializzate per scavare nei nidi delle prede. Un esempio affascinante di adattamento evolutivo nella fauna africana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mammifero africano ghiotto di formicheSono due sul muso del rinoceronte africanoUno strano mammifero africano ghiotto di formicheUn mammifero dal muso a forma di proboscideSorcide dal muso piuttosto allungato e appuntito

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oritteropo

Hai davanti la definizione "Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allungato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P F N C A A O T A R R S E C E C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANCESCO PETRARCA" FRANCESCO PETRARCA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.