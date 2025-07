Poco tempestivo, non puntuale nei cruciverba: la soluzione è Tardivo

TARDIVO

Curiosità e Significato di Tardivo

Vuoi sapere di più su Tardivo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tardivo.

Perché la soluzione è Tardivo? Tardivo indica qualcosa che avviene con un certo ritardo rispetto al momento previsto o desiderato. È usato per descrivere situazioni, azioni o consegne che arrivano in ritardo, non puntuali o non tempestive. Questa parola sottolinea quindi una mancanza di puntualità, spesso con un senso di inefficienza o di mancato rispetto dei tempi stabiliti. In ogni contesto, essere tardivi può influire sulla percezione di affidabilità e precisione.

Come si scrive la soluzione Tardivo

Hai trovato la definizione "Poco tempestivo, non puntuale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

V Venezia

O Otranto

