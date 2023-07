Le ossa in colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ossa in colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VERTEBRE

Significato/Curiosità : Le ossa in colonna

Le vertebre sono le ossa che compongono la colonna vertebrale umana. La colonna vertebrale è costituita da una serie di vertebre sovrapposte che formano una struttura flessibile e protettiva per il midollo spinale. Ogni vertebra ha una forma caratteristica, con una parte anteriore chiamata corpo vertebrale e una serie di processi ossei che si estendono verso l'esterno. Le vertebre sono collegate tra loro da dischi intervertebrali e articolazioni che consentono movimenti come la flessione, l'estensione e la rotazione. La colonna vertebrale sostiene il peso del corpo e fornisce stabilità e protezione per il midollo spinale, essenziale per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Altre risposte alla domanda : Le ossa in colonna : ossa; colonna; Grossa lima; Rendono grossa la rosa; Umilissimi abiti indossa ti dai frati; Sigla del piridossa lfosfato; Può indossa re il kimono; Attributo per un ernia in colonna ; Si incolonna no sommando; Malanno alla colonna vertebrale; Una colonna scanalata; Il Paolo che ha condotto Quinta colonna su Rete 4;

Cerca altre Definizioni