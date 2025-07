Lo sono le fronti che stillano sudore nei cruciverba: la soluzione è Imperlate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono le fronti che stillano sudore' è 'Imperlate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPERLATE

Curiosità e Significato di Imperlate

Vuoi sapere di più su Imperlate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Imperlate.

Perché la soluzione è Imperlate? Imperlate significa bagnare o saturare qualcosa, come una superficie, con un liquido, di solito acqua. Nel contesto di fronti che stillano sudore, indica la pelle che si impregna di sudore, come se fosse stata imperlata. È un termine che trasmette l'idea di un'azione di copertura o impregnazione, spesso usato in letteratura per descrivere un senso di umidità o di pioggia sottile.

Come si scrive la soluzione Imperlate

Hai davanti la definizione "Lo sono le fronti che stillano sudore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

