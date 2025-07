Lo è Windows nei cruciverba: la soluzione è Sistema Operativo

SISTEMA OPERATIVO

Curiosità e Significato... La parola Sistema Operativo è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sistema Operativo.

Perché la soluzione è Sistema Operativo? Il termine sistema operativo indica il software che gestisce tutte le componenti di un computer, permettendo all’utente di interagire con hardware e applicazioni. È come il cuore pulsante del dispositivo, coordinando funzioni e risorse per garantire un funzionamento fluido e efficiente. Senza un sistema operativo, un computer sarebbe difficile da usare e molto meno funzionale.

Hai davanti la definizione "Lo è Windows" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

A Ancona

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

