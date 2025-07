Lo è la nduja nei cruciverba: la soluzione è Calabrese

CALABRESE

Perché la soluzione è Calabrese? La nduja è una specialità calabrese, un salume morbido e piccante a base di maiale, noto per il suo sapore intenso e speziato. Originaria della Calabria, questa crema spalmabile si utilizza per insaporire piatti e pane, rappresentando un simbolo della tradizione culinaria locale. Quindi, quando si chiede Lo è la 'nduja'?, si fa riferimento a qualcosa che ha radici profonde in questa regione.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

B Bologna

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

