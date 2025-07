Le formulano gli scienziati nei cruciverba: la soluzione è Teorie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le formulano gli scienziati' è 'Teorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEORIE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Teorie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Teorie? Le teorie sono spiegazioni approfondite e ben motivate di fenomeni naturali o scientifici, sviluppate dagli scienziati attraverso studi e osservazioni. Sono strumenti fondamentali per capire il mondo e spesso si evolvono con nuove scoperte. Le teorie costituiscono basi solide su cui si costruiscono ulteriori ricerche, aiutandoci a comprendere meglio l'universo che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Riunione di scienziati o di politiciPremio per letterati e scienziatiLe postulano gli scienziatiUn premio per letterati e scienziatiPartecipante ad un raduno di scienziati

T Torino

E Empoli

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

