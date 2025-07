La Patrona di Viterbo nei cruciverba: la soluzione è Santa Rosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Patrona di Viterbo' è 'Santa Rosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTA ROSA

Curiosità e Significato di Santa Rosa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Santa Rosa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Santa Rosa? Santa Rosa di Viterbo è la patrona della città, venerata per la sua fede e il suo esempio di carità. È famosa per aver salvato Viterbo da un incendio, portando luce e speranza alla comunità. La sua figura simboleggia protezione e devozione, ispirando ogni anno migliaia di fedeli in celebrazioni sentite. Un simbolo di amore e sacrificio che continua a vivere nel cuore della città.

Come si scrive la soluzione Santa Rosa

Hai davanti la definizione "La Patrona di Viterbo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C I I U N S R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCRUTINIO" SCRUTINIO

