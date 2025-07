La comanda il boss nei cruciverba: la soluzione è Gang

GANG

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Gang più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gang.

Perché la soluzione è Gang? GANG indica un gruppo di persone legate tra loro da rapporti di amicizia o affari, spesso associato a contesti criminali o di strada. Il termine suggerisce un'unità coesa, pronta a intervenire o agire insieme. In ambito popolare, si riferisce anche a gruppi di amici o collettivi con obiettivi condivisi, rendendo il termine versatile e ricco di sfumature culturali.

Se "La comanda il boss" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

A Ancona

N Napoli

G Genova

O T I D R E S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISCRETO" DISCRETO

