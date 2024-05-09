La comanda un capitano

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La comanda un capitano' è 'Compagnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPAGNIA

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Perché la soluzione è Compagnia? La parola COMPAGNIA si riferisce a un gruppo di persone che si uniscono per uno scopo comune, spesso per svolgere attività lavorative o ricreative. Questa si collega strettamente a un capitano, poiché è colui che comanda e guida un gruppo organizzato, come una squadra, una nave o un esercito. La presenza di un capitano garantisce l'ordine e la direzione all’interno della COMPAGNIA, assicurando che gli obiettivi vengano raggiunti con coordinazione e disciplina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La comanda un capitano". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La comanda un capitano nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Compagnia

In presenza della definizione "La comanda un capitano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La comanda un capitano" conferma che la soluzione 'Compagnia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Compagnia

C Como O Otranto M Milano P Padova A Ancona G Genova N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La comanda un capitano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Compagnia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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