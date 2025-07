L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo nei cruciverba: la soluzione è Donativo

DONATIVO

Curiosità e Significato di Donativo

La soluzione Donativo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Donativo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Donativo? Il termine donativo si riferisce a un regalo o una donazione, spesso in denaro, offerta volontariamente. Nell’antica Roma, durante i trionfi militari, gli antichi soldati ricevevano un donativo, ovvero un premio speciale come riconoscimento delle loro imprese. Oggi, il termine si usa per indicare qualsiasi contributo generoso e senza obbligo, simbolo di gratitudine o sostegno.

Come si scrive la soluzione Donativo

Se "L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N L O R E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERLINO" MERLINO

