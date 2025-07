Kurt, logico e matematico del secolo scorso nei cruciverba: la soluzione è Godel

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Kurt, logico e matematico del secolo scorso' è 'Godel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GODEL

Perché la soluzione è Godel? Godel, logico e matematico del secolo scorso, è famoso per aver dimostrato che in ogni sistema formale abbastanza complesso ci sono verità indecidibili, ovvero affermazioni che non possono essere né provate né confutate. La sua scoperta ha rivoluzionato la filosofia della matematica e i fondamenti dell'informatica, aprendo nuovi orizzonti di pensiero e di ricerca. Un vero punto di svolta nel mondo della logica.

