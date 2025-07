Inzuppare, imbevere nei cruciverba: la soluzione è Intridere

INTRIDERE

Curiosità e Significato di Intridere

La parola Intridere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Intridere.

Perché la soluzione è Intridere? Intridere significa impregare o saturare qualcosa, come un tessuto con un liquido, rendendolo completamente imbevuto. È un termine che si utilizza spesso in ambito chimico o alimentare per descrivere il processo di assorbimento totale di una sostanza. Conoscere questa parola permette di comprendere meglio tecniche di lavorazione e preparazione, arricchendo il proprio lessico tecnico e quotidiano.

Come si scrive la soluzione Intridere

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

