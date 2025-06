Sinonimo di inzuppare nei cruciverba: la soluzione è Imbevere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sinonimo di inzuppare' è 'Imbevere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBEVERE

Curiosità e Significato di Imbevere

La soluzione Imbevere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Imbevere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Imbevere? Il termine imbevere indica l'azione di assorbire un liquido, lasciando che penetri in qualcosa, come pane o biscotti. È un verbo spesso usato quando si parla di immergere o saturare con una bevanda. In breve, significa rendere umido o impregnare di liquido, ed è perfetto per descrivere quel gesto di inzuppare qualcosa nel latte, caffè o altro.

Come si scrive la soluzione Imbevere

Se "Sinonimo di inzuppare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

B Bologna

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O I A B C I T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTABILI" CONTABILI

