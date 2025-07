In Sardegna e in Liguria sono sinonimo di arselle nei cruciverba: la soluzione è Vongole

VONGOLE

Perché la soluzione è Vongole? Le vongole sono molluschi bivalvi molto apprezzati in cucina, simbolo di sapori marinari autentici. In Sardegna e Liguria, sono sinonimo di arselle, un termine locale che indica esattamente questo delizioso crostaceo. Con il loro gusto delicato e versatile, le vongole arricchiscono antipasti, primi piatti e piatti di pesce, rappresentando un vero must della tradizione gastronomica italiana.

V Venezia

O Otranto

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

