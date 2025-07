Il grado del Colombo dei telefilm nei cruciverba: la soluzione è Tenente

TENENTE

Curiosità e Significato di Tenente

Hai risolto il cruciverba con Tenente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tenente.

Perché la soluzione è Tenente? Il termine tenente indica un grado militare intermedio, spesso associato a ufficiali di complemento o di copertura nelle forze armate. Nella serie Il Colombo dei telefilm, si gioca sul doppio senso tra il ruolo di ufficiale e il personaggio del detective, sottolineando il suo incarico di comando e responsabilità. È un titolo che rappresenta autorità e dedizione, elementi fondamentali nel mondo delle forze dell'ordine.

Come si scrive la soluzione Tenente

Hai trovato la definizione "Il grado del Colombo dei telefilm" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

