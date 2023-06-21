Colombo navigatore nei cruciverba: la soluzione è Cristoforo

Sara Verdi | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colombo navigatore' è 'Cristoforo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRISTOFORO

Curiosità e Significato di Cristoforo

La parola Cristoforo è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cristoforo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Colombo navigatoreIl porto dal quale Colombo lasciò l EuropaSegue le indicazioni del navigatoreL Antoniotto navigatore genovese del 400L ammiraglia di Colombo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Colombo navigatore - Cristoforo

Come si scrive la soluzione Cristoforo

Hai davanti la definizione "Colombo navigatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Cristoforo:
C Como
R Roma
I Imola
S Savona
T Torino
O Otranto
F Firenze
O Otranto
R Roma
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D R A A B N

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.