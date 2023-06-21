Colombo navigatore nei cruciverba: la soluzione è Cristoforo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colombo navigatore' è 'Cristoforo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CRISTOFORO
Curiosità e Significato di Cristoforo
La parola Cristoforo è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cristoforo.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Colombo navigatoreIl porto dal quale Colombo lasciò l EuropaSegue le indicazioni del navigatoreL Antoniotto navigatore genovese del 400L ammiraglia di Colombo
Come si scrive la soluzione Cristoforo
Hai davanti la definizione "Colombo navigatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 10 lettere della soluzione Cristoforo:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
