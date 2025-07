I fusti degli alberi nei cruciverba: la soluzione è Tronchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I fusti degli alberi' è 'Tronchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONCHI

Perché la soluzione è Tronchi? I tronchi sono le parti principali degli alberi, ovvero i fusti robusti che si sviluppano dal tronco principale e sostengono le chiome. Sono essenziali per il trasporto di acqua e nutrienti alle foglie e rappresentano la struttura portante della pianta. In pratica, i tronchi sono il cuore solido degli alberi, fondamentali per la loro crescita e sopravvivenza.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

