Ha un venerato santuario a Compostela nei cruciverba: la soluzione è San Giacomo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha un venerato santuario a Compostela' è 'San Giacomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAN GIACOMO

Curiosità e Significato di San Giacomo

Approfondisci la parola di 10 lettere San Giacomo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è San Giacomo? San Giacomo è il nome di uno dei santi più venerati in Italia e nel mondo, noto anche come San Giacomo di Compostela. È il protettore dei pellegrini e il protagonista della celebre via che porta al santuario di Santiago de Compostela, meta di un antico e affascinante pellegrinaggio. La sua figura richiama fede, tradizione e spiritualità, rendendolo simbolo di cammino e speranza.

Come si scrive la soluzione San Giacomo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha un venerato santuario a Compostela", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

M Milano

O Otranto

